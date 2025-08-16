Βάση… και με το παραπάνω έχουν τα χθεσινά δημοσιεύματα από την Τουρκία που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Αντάλιασπορ για τον Χουλιάν Κουέστα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο σύλλογος από την Τουρκία έχει όντως εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 34χρονο τερματοφύλακα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το στενό περιβάλλον του Ισπανού.

Η Αντάλιασπορ τον θέλει για «Νο1» κάτω από τα δοκάρια τη νέα σεζόν. Τί σημαίνει αυτό;

Από εδώ και πέρα, Άρης και παίκτης καλούνται να ζυγίσουν όλα τα δεδομένα. Πρώτα θα εξεταστεί, αν μπορεί να συνεχιστεί η συνεργασία τους, με τις επαφές τους να είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες και χωρίς να υπάρχει κάτι οριστικό ακόμα. Μέχρι πριν λίγα 24ωρα, πάντως, το κλίμα γύρω από τον Κουέστα έδειχνε πως δύσκολα θα αποχωρήσει.

Αν τελικά δεν βρεθεί κοινό έδαφος, τότε θα εξεταστεί σοβαρά το ενδιαφέρον της Αντάλιασπορ, με τον παίκτη να πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο το αγωνιστικό και οικονομικό σκέλος, αλλά και το οικογενειακό. Τη μετακίνησή, δηλαδή, της οικογένειάς του στην Τουρκία μετά από επτά χρόνια στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, με τη μεταγραφική περίοδο να οδεύει προς το τέλος της, το ζήτημα δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει. Αν δηλαδή ο Κουέστα θα μείνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ή θα συνεχίσει αλλού και θα κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ίδιο και το κλαμπ.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα πάντως, το πρώτο ενδεχόμενο φαντάζει και το πιο πιθανό. Για την ώρα τουλάχιστον…