Την συνέχιση της συνεργασίας της με την Novibet ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης.

Ο βασικός χορηγός της ομάδας θα συνεχίσει να διαφημίζεται στο μπροστινό μέρος της φανέλας έως το 2030, με την Ειρήνη Καρυπίδη να χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας την εν λόγω συνεργασία.

Αναλυτικά:

«Η Novibet και η ΠΑΕ ΑΡΗΣ προχωρούν σε ανανέωση της στρατηγικής τους συνεργασίας, επεκτείνοντας τη συμφωνία χορηγίας μέχρι το 2030.

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας (2023–2025), η Novibet παραμένει Μεγάλος Χορηγός του ΑΡΗ, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα τον «Θεό του Πολέμου», σε κάθε βήμα της πορείας του.

Η νέα, πολυετής συμφωνία αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Novibet για βιώσιμες επενδύσεις στον ελληνικό αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια και στην ενίσχυση ιστορικών συλλόγων που αποτελούν ζωντανό κομμάτι των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Novibet έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές δράσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ, όπως η στήριξη σε κοινωνικά προγράμματα, καμπάνιες υπεύθυνου στοιχηματισμού και δράσεις που είχαν στο επίκεντρο τους φιλάθλους και τις νέες γενιές.

Η συνέχεια αυτής της συνεργασίας θα συνοδευτεί από ένα ολοκληρωμένο πλάνο μελλοντικών πρωτοβουλιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, που θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τον δεσμό του συλλόγου με την κοινωνία και θα αναδείξει τις αξίες του αθλητισμού.

Η Ειρήνη Καρυπίδη, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, σημείωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ανανεώνουμε τη χορηγική μας συνεργασία με τη Novibet μέχρι το 2030. Η Novibet αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και η συνεργασία μας τα πρώτα δύο χρόνια ήταν καθ’ όλα πετυχημένη. Στόχος μας τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω μαζί τις δράσεις μας, ώστε να αφήσουμε όχι μόνο το αθλητικό, αλλά και το κοινωνικό-φιλανθρωπικό μας στίγμα».

Ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του ΑΡΗ, ενός ιστορικού συλλόγου που εκπροσωπεί με αυθεντικότητα και πάθος το ελληνικό ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη. Η πολυετής ανανέωση της συνεργασίας μας επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της Novibet να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συλλόγους και τους φιλάθλους».