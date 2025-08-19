Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, μετά το φιλικό του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης, έδωσε το στίγμα όχι μόνο για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας αλλά και για τις μεταγραφικές κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με λιγότερο από έναν μήνα να απομένει μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, οι «κιτρινόμαυροι» κινούνται με στόχο 2-3 νέες προσθήκες. Ο αριθμός αυτός είναι ο ίδιος που ανέφερε και ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος έχει ήδη στο μυαλό του συγκεκριμένες θέσεις που χρειάζονται ενίσχυση, δίχως να τις αναφέρει. Ποιές είναι όμως;

Το «κλειδί» στα χαφ

Η απόκτηση ενός ανασταλτικού μέσου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Άρη. Το κενό στη λειτουργία του κέντρου -κυρίως αμυντικά- φάνηκε ξανά στο παιχνίδι με τον Αστέρα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για έναν παίκτη που θα θωρακίσει το ανασταλτικό κομμάτι.

Η διοίκηση έχει ανοικτές επαφές με νέες αλλά και 1-2 παλιότερες επιλογές παικτών, με κοινά χαρακτηριστικά: ταχύτητα, ένταση και επιθετικότητα στο παιχνίδι. Πρόκειται δηλαδή για το προφίλ που θα ταιριάξει δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς και τον Μόντσου Ροντρίγκεθ, προσθέτοντας τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή λείπουν από τον άξονα.

Κίνηση για εξτρέμ

Παράλληλα, ο Άρης εξετάζει λύσεις για το αριστερό άκρο της επίθεσης, επιδιώκοντας μια προσθήκη που θα ανεβάσει το επίπεδο ποιότητας σε σχέση με τις υπάρχουσες επιλογές και θα διευρύνει τις λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Τυπικά υπάρχει πληρότητα, αλλά οι Θεσσαλονικείς έχουν στρέψει την προσοχή τους σε κάποιες περιπτώσεις που θεωρούν ότι θα δώσουν παραπάνω πράγματα.

Ανοικτό το θέμα του φορ

Το ερώτημα που θα απαντηθεί τις προσεχείς ημέρες είναι αν οι «κιτρινόμαυροι» θα κινηθούν τελικά και για σέντερ φορ. Η ομάδα έχει ήδη ετοιμάσει λίστα με παίκτες για τη θέση «9», προκειμένου να είναι καλυμμένη σε πιθανή αποχώρηση του Λορέν Μορόν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να γίνει τελικά προσθήκη στην κορυφή της επίθεσης ανεξάρτητα από την παραμονή του Ισπανού ή την παρουσία του Τίνο Καντεβέρε.