Δύο μέρες έμειναν για την πρεμιέρα του Άρη στο πρωτάθλημα και το παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο. Το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει η προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» να… πετάξουν από πάνω τους όσα προηγήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι.

Μία πρεμιέρα απαιτήσεων και με ένα μεγάλο «πρέπει», στο οποίο καλούνται άπαντες να ανταποκριθούν. Πρώτα οι παίκτες και φυσικά ο Μαρίνος Ουζουνίδης, ο οποίος καλείται να αποφασίσει άμεσα για τα τελευταία κομμάτια του «παζλ». Ή αλλιώς, την πρώτη ενδεκάδα της σεζόν στο πρωτάθλημα.

Τα… κίτρινα γάντια

Αθανασιάδης και Μάικιτς μοιράζονται τη θέση του τερματοφύλακα τον τελευταίο μήνα, δίχως να έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρο ποιός θα πάρει τα γάντια του βασικού κόντρα στον Βόλο. Μία κατάσταση που ο Ουζουνίδης επιβάλλεται να αλλάξει και να καθιερώσει έναν από τους δύο κάτω από τα δοκάρια της ομάδας.

Το κέντρο και η μία θέση στην τριάδα

Προσπερνώντας την τετράδα της άμυνας όπου δεν αναμένονται αλλαγές στους Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο και Μεντίλ, -από τα δεξιά προς τα αριστερά- πάμε στην νευραλγική μεσαία γραμμή.

Μόντσου και Ράτσιτς έχουν το προβάδισμα για τα χαφ, εκτός εάν ο Ουζουνίδης στραφεί στην λύση ανάγκης του Τεχέρο για το «6» και βάλει τον Φαντιγκά στα δεξιά της άμυνας.

Το θέμα είναι περισσότερο τί θα επιλέξει ο προπονητής του Άρη στο «10» και στη μία θέση των εξτρέμ, με την άλλη να είναι… καπαρωμένη από τον Κάρλες Πέρεθ.

Ο Μορουτσάν δείχνει να έχει ελαφρύ προβάδισμα για να παίξει πίσω από τον Λορέν Μορόν. Παράλληλα όμως τη θέση διεκδικούν οι Γένσεν και Μισεουί. Οσον αφορά τα άκρα της επίθεσης, Γιαννιώτας και Ντιαντί ερίζουν για τα αριστερά της επίθεσης.

Είναι πολλά αυτά που καλείται να συνυπολογίσει ο Ουζουνίδης για να φτάσει στις τελικές του αποφάσεις. Τις αδυναμίες της ομάδας αμυντικά αλλά και την ουσία που καλείται να βρει επιθετικά για να φτάσει στο πρώτο «τρίποντο» της σεζόν.