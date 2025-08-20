Ευχάριστα ήταν τα νέα από την προπόνηση του Αρη που έγινε το απόγευμα της Τέταρτης στο Ρύσιο.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είδε τον Λόρεν Μορόν να προπονείται για πρώτη φορά σε φουλ ρυθμούς αυτήν την εβδομάδα και φώναξε «παρών» για την πρεμιέρα με τον ΝΠΣ Βόλο.

Η παρουσία του Ανδαλουσιανού στο ματς του Σαββάτου (23/08) είναι κομβική, λόγω και της απουσίας του Τίνο Καντεβέρε ο οποίος ακολουθεί σταθερά ειδικό πρόγραμμα.

Αισιόδοξα κυλάει και η επανένταξη του Τάσου Δώνη. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος και αύξησε τις ελπίδες του για να βρεθεί στην αποστολή του αγώνα με τους Θεσσαλούς.