Την πόρτα της εξόδου από τον Άρη ετοιμάζεται να περάσει ο Χουλιάν Κουέστα, μετά από επτά χρόνια!

Ο Ισπανός τερματοφύλακας αποδέχθηκε την πρόταση της Αντάλιασπορ, η οποία ανέβασε την προσφορά της ώστε να τον πείσει να μετακομίσει στην Τουρκία αφού ο παίκτης ήταν αρχικά διστακτικός. Σήμερα το πρωί ταξιδεύει στη γειτονική χώρα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει με τον τουρκικό σύλλογο.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, καθώς ήταν ο τελευταίος παίκτης από την ομάδα του 2018, την πρώτη μετά την επιστροφή του Άρη στη Super League. Με 224 συμμετοχές, έγινε ο ξένος ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία του συλλόγου και τα τελευταία χρόνια διετέλεσε αρχηγός των «κιτρινόμαυρων».

Διούδης… η επιστροφή;

Την ίδια ώρα, ο Άρης κινείται ήδη για τον αντικαταστάτη του. Στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Σωκράτη Διούδη, με τον οποίο οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται σε επαφές τα τελευταία 24ωρα. Ο 32χρονος τερματοφύλακας συγκαταλέγεται στους βασικούς υποψήφιους για να ενταχθεί στην τριάδα των γκολκίπερ, με προοπτική μάλιστα να αγωνιστεί και ως βασικός.

Η μεταγραφή του στην ΑΕΛ δεν προχώρησε πρόσφατα, κάτι που ενισχύει τα σενάρια επιστροφής του στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με την οριστικοποίηση της αποχώρησης του Κουέστα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα και το μέλλον του Διούδη, ο οποίος δείχνει θετικός να ξαναφορέσει τη φανέλα του ΑΡΗ.

Ο Διούδης είναι «παιδί» του Άρη, ακολουθώντας την διαδρομή από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα. To 2013 πωλήθηκε στην Μπριζ και το 2016 επέστρεψε για έναν χρόνο, πριν πωληθεί ξανά και αυτή τη φορά στον Παναθηναϊκό.