Με τον Τάσο Δώνη να προπονείται κανονικά κορυφώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/08) η προετοιμασία του Άρη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.
Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός «έβγαλε» όλο το πρόγραμμα για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη για το επερχόμενο ματσ. Πλέον, η απόφαση ανήκει στον έμπειρο τεχνικό για το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή που θα ανακοινωθεί μετά την αυριανή (22/08) τελευταία προπόνηση της ομάδας.
Ο Λορέν Μορόν προπονήθηκε και αυτός σε φουλ ρυθμούς και βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή για το ματς με τους Θεσσαλούς.
