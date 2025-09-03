Το «διαζύγιο» του Άρη με τον Μαρίνο Ουζουνίδη δεν Γιώργος Πχει επισημοποιηθεί ακόμα, δεν θα αργήσει όμως…

Ο Εβρίτης τεχνικός απουσίασε από τη σημερινή προπόνηση. Εκεί βρέθηκαν οι Χριστόφορος Κόλα και Σάκης Παντελιδης ως άμεσοι συνεργάτες του, αποχαιρετώντας τους ποδοσφαιριστές.

Την προπόνηση έκανε ο γυμναστής της ομάδας Νικηφόρος Μπαλαγιάννης, με τους Ρούμπεν Ρέγες και Γιώργο Γκουγκουλιά να επιβλέπουν και αυτοί το πρόγραμμα της ομάδας.

Αρης και Ουζουνίδης είναι στην τελική ευθεία των επαφών για την λύση της συνεργασίας τους, τη στιγμή που ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται προ των πυλών