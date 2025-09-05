Ημέρα αφίξεων και πιθανότατα ανακοινώσεων θα είναι η σημερινή για τον Άρη.

Οι άνθρωποι της ομάδας αναμένουν ως το μεσημέρι την άφιξη του Μανόλο Χιμένεθ, ώστε να αποτελέσει και επίσημα τον αντικαταστάτη του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Οταν οριστικοποιηθεί το «διαζύγιο» με τον Εβρίτη τεχνικό, τότε θα πάρουν σειρά οι ανακοινώσεις για τον άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ που επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Άρη με ένα τιμ τεσσάρων συνεργατών. Ένας βοηθός, ένας γυμναστής από την Πορτογαλία, ένας αναλυτής ενώ εκκρεμεί η παρουσία ή όχι του Σανθ Χακόμπο ως προπονητής τερματοφυλάκων. Παράλληλα, είναι πιθανό να προστεθεί στο σταφ του και ένας αναλυτής στατικών φάσεων.

Ξεκαθαρίζει σήμερα για Διούδη

Την ίδια στιγμή ο Άρης «τρέχει» και τα μεταγραφικά του και σήμερα πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις με τον Σωκράτη Διούδη. Ο 32χρονος κίπερ είναι stand by τις τελευταίες δύο εβδομάδες και περιμένει το… νεύμα των «κιτρινόμαυρων» για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Εφόσον γίνουν όλα τα παραπάνω, ο Διούδης θα επιστρέψει για δεύτερη φορά στον Άρη – η πρώτη ήταν το 2016- και θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του.