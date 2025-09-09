Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον Αρη, μετά από αρκετές μέρες διαπραγματεύσεων.

Οι δύο πλευρές βρήκαν τη «χρυσή τομή» και έτσι η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Εβρίτη τεχνικό.

Αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση της πρόσληψης του Μανόλο Χιμένεθ μέσα στις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια».