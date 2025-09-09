Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Μαρίνος Ουζουνίδης από τον Αρη, μετά από αρκετές μέρες διαπραγματεύσεων.

Οι δύο πλευρές βρήκαν τη «χρυσή τομή» και έτσι η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Εβρίτη τεχνικό.

Αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση της πρόσληψης του Μανόλο Χιμένεθ μέσα στις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια».

Τελευταία Νέα