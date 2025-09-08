Είναι το ερώτημα που ξεστόμισαν αρκετοί στο άκουσμα του Ισπανού τεχνικού, όταν ακόμα αποτελούσε μία σκέψη η οποία έπεσε στο τραπέζι για τον αντικαταστάτη του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Ο Μανόλο είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι ουσιαστικά ο νέος προπονητής του Άρη -ανακοινώσεις ακόμα δεν υπάρχουν- και άπαντες περιμένουν πλέον το «άγγιγμά» τού να έχει άμεσα αποτελέσματα. Αυτά, δηλαδή, που αποτέλεσαν ένα από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέληξε στην περίπτωσή του.

Η επιλογή Χιμένεθ προκάλεσε εντύπωση για έναν βασικό λόγο και αυτός είναι ο… Ρούμπεν Ρέγες. Οι περισσότεροι περίμεναν από τον Ισπανό τεχνικό να πάρει πάνω του τον νέο προπονητή του Άρη. Βγήκε γρήγορα στην αγορά, κατέφυγε εξίσου γρήγορα σε εκείνη της Ισπανίας και σε ηλικιακά target group αρκετά χαμηλότερα από αυτό του Χιμένεθ. Πήγε, δηλαδή, σε νέους και φιλόδοξους προπονητές, οι οποίοι είναι περισσότερο… ποτισμένοι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Κάπου εκεί, όμως, έπεσε στο τραπέζι η περίπτωση του Ανδαλουσιανού τεχνικού. Μία περίπτωση για την οποία δεν χρειάζεται τεχνικός διευθυντής ώστε να εξεταστεί. Ολη η Ελλάδα ξέρει τον Χιμένεθ. Δεν είναι ψαγμένη επιλογή. Το αντίθετο μάλιστα…

Ο Ρέγες «ζύγισε» τόσο το… πακέτο του συμπατριώτη του όσο και τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στο κλαμπ. Στο τέλος, κατέληξε όχι σε αυτό που ήθελε ιδανικά αλλά σε εκείνο το οποίο ένιωθε ότι έχει ανάγκη η ομάδα αυτή τη στιγμή, ακούγοντας και τον Θεόδωρο Καρυπίδη σε αυτό το κομμάτι.

Ο Άρης έχει ανάγκη από άμεσα αποτελέσματα. Νίκες για να σηκώσει κεφάλι στο πρωτάθλημα και παράλληλα να βάλει βάσεις πρόκρισης στο Κύπελλο μέσω της πρώτης 4άδας της League Phase. Ένιωσε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια πίστωσης χρόνου σε έναν νέο και φιλόδοξο προπονητή, ο οποίος δεν θα έχει αντίληψη της ελληνικής πραγματικότητας και της σκοπιμότητας την οποία έχει ανάγκη ο Άρης αυτή την περίοδο.

Ο Χιμένεθ έχει την ικανότητα να συμμαζέψει την κατάσταση στον Άρη. Να φτιάξει τα αποδυτήρια, να βάλει την ομάδα περισσότερο στη νοοτροπία του αποτελέσματος και να την οδηγήσει στα αποτελέσματα που θα φέρουν ηρεμία. Επίσης, ως φύσει αμυντικογενής προπονητής έχει τη δυνατότητα να καμουφλάρει τις χτυπητές αδυναμίες του Αρη ανασταλτικά. Έξι γκολ παθητικό σε τέσσερα επίσημα ματς και τα τέσσερα γκολ στο ανοικτό γήπεδο. Αυτό τα λέει όλα για ένα βασικό πρόβλημα των «κιτρινόμαυρων».

Ένα ερώτημα είναι κατά πόσο ο Χιμένεθ θα βοηθήσει, από την άλλη, στο επιθετικό κομμάτι. Δεν φημίζεται πολύ για αυτό, τη στιγμή που ο Άρης… ματώνει για να σκοράρει. Έστω και το μισό μηδέν όμως είναι αρκετό σε αυτή τη φάση και με πέντε ματς στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Εν κατακλείδι, ο Αρης κατέφυγε σε μία όσο το δυνατόν πιο safe επιλογή. Δεν πήρε πολλά ρίσκα. Αναρωτιέμαι, βέβαια, θα μπορούσε να πάει πιο κάτω από την 5η θέση με ένα άλλο στυλ προπονητή; Αμφιβάλλω… Ωστόσο με βάση το σκεπτικό του, ο Χιμένεθ έχει μία λογική. Δεν διαθέτει, όμως, την πίστωση χρόνου η οποία θα δινόταν σε οποιοδήποτε άλλον. Ήρθε για να φέρει άμεσα αποτελέσματα και θα κριθεί αυστηρά από την επιτυχία ή όχι αυτού του στόχου. Και μαζί του, θα κριθεί και η απόφαση της ομάδας να του δώσει τα «κλειδιά» μετά τον Μαρίνο Ουζουνίδη.