ΜΜΕ από την Πολωνία συνδέουν, εδώ και κάποιες ώρες, τον Άρη με τον Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «Gol.pl» σημειώνει ότι οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν στην Λέγκια Βαρσοβίας πρόταση δανεισμού του 27χρονου επιθετικού, μαζί με οψιόν αγοράς ύψους 300 χιλιάδων ευρώ.

Ο Αλφαρέλα έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Καλλιθέας, σκοράροντας 9 γκολ σε 17 εμφανίσεις.

Ο φορ που ζήτησε ο Χιμένεθ και ο Αλφαρέλα

Ο Ισπανός τεχνικός ενημερώθηκε για τις κινήσεις του Άρη στην αγορά το τελευταίο διάστημα, βάζοντας παράλληλα και αυτός τις δικές του… πινελιές. Συγκεκριμένα, έριξε στο τραπέζι την ιδέα απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού αλλά και ενός επιθετικού, πάντα υπό προϋποθέσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης ασχολήθηκε όντως τα τελευταία 24ωρα με την περίπτωση του Αλφαρέλα, με τον τελευταίο να είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα. Μάλιστα όπως υποστηρίζουν άλλα ρεπορτάζ από την Πολωνία, ο Γάλλος φορ θέλει να αποχωρήσει από τη Λέγκια και ίσως ο Άρης προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση.