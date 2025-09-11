Εξελίξεις και μάλιστα άμεσα αναμένονται στην περίπτωση του Μιγκέλ Αλφαρελά και την μεταγραφή του στον Άρη, η οποία μοιάζει ολοένα και πιο πιθανή.

Ο προπονητής της πολωνικής ομάδας, Έντουαρντ Ιορντανέσκου… έριξε τη «βόμβα» πριν από λίγο σε δηλώσεις του, γνωστοποιώντας ότι ο παίκτης έφυγε από τη Λέγκια Βαρσοβίας. «Όπως γνωρίζετε, ο Αλφαρέλα αποχώρησε σήμερα από την ομάδα. Υπάρχει πιθανότητα να κινηθούμε για αντικαταστάτη του».

Από εδώ και πέρα, απομένει να επιβεβαιωθεί από τον Άρη η απόκτηση ή όχι του 27χρονου επιθετικού, με την ΠΑΕ να μην έχει πάρει θέση για το ζήτημα τα τελευταία 24ωρα.

Ολα δείχνουν ότι ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη, ο οποίος ανέβασε την προσφορά του στη Λέγκια. Εκτός εάν μπει… σφήνα άλλη ομάδα στις «καθυστερήσεις».