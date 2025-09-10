Οι τραυματισμοί δεν λένε να αφήσουν σε ησυχία τον Τάσο Δώνη.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο και έτσι θα μείνει εκτός για τις επόμενες δέκα μέρες, χάνοντας τους αγώνες του Άρη κόντρα σε Ατρόμητο, Κηφισιά και τον Παναιτωλικό για τον Κύπελλο.

Ο Δώνης είχε υποστεί διάταση έσω πλαγίου στο φιλικό της 17ης Ιουλίου κόντρα στην Ανόρθωση. Μάλιστα εκείνο το ματς ήταν το πρώτο του μετά από πέντε μήνες και τον σοβαρό τραυματισμό του στον ΑΠΟΕΛ τον περασμένο Φεβρουάριο, υπό τις οδηγίες και τότε του Μανόλο Χιμένεθ.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχε μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και περίμενε να πάρει χρόνο συμμετοχής στα επόμενα ματς. Ωστόσο, η ατυχία του δεν λέει να τελειώσει.

Από την άλλη, ο Χιμένεθ έχει ξανά στη διαθεσή του από σήμερα τον Φρέντρικ Γένσεν, ο ποιος επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Φινλανδίας.