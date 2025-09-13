Ιδανικό ντεμπούτο για τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Αρη και μάλιστα με ανατροπή, επικρατώντας 1-2 του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς με λίγο θέαμα και όχι σωρεία φάσεων, οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στις νίκες με την… αύρα του Ανδαλουσιανού τεχνικού, τις παρεμβάσεις του και την ποιότητα των Ντούντου και Μορόν.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ απάντησε με πανέμορφο γκολ στο προβάδισμα του Ατρομήτου με τον Τζοβάρα από το 18′, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 32ο λεπτό.

Ο Μορόν με κοντινή προβολή στο 56’΄ολοκλήρωσε την ανατροπή για τον Άρη, παίρνοντας ανάσα μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό πριν τη διακοπή.

Ντεμπούτο για Διούδη, Γαλανόπουλο και επανεμφάνιση του Πιόνε Σίστο μετά… από επτά μήνες.

Το ματς

Ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε την υπόσχεσή του για ανατροπές και παρουσίασε πέντε αλλαγές στην ενδεκάδα του Άρη για το ματς με τον Ατρόμητο.

Στο τέρμα ο Διούδης, με τους Φαμπιάνο-Άλβαρο να παραμένουν στο κέντρο της άμυνας, ενώ στα άκρα επανεμφανίστηκε ο Μεντίλ και διατηρήθηκε ο Τεχέρο. Στη μεσαία γραμμή, ο Γαλανόπουλος πήρε ρόλο δίπλα στους Μόντσου και Ράτσιτς, ενώ στα φτερά αγωνίστηκαν Ντούντου και Μορουτσάν, με τον Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Βόκολος προχώρησε μόνο σε μία αναγκαστική αλλαγή, αντικαθιστώντας τον τιμωρημένο Μπάκου με τον Γιουμπιτάνα. Χουτεσιώτης στο τέρμα, Κίνι και Ούρος στα άκρα της άμυνας, Σταυρόπουλος-Μανσούρ στο κέντρο, με Μίρχολ και Τσιγγάρα να συνθέτουν τα χαφ και τον Παλμεζάνο πιο προωθημένο. Στα εξτρέμ Γιουμπιτάνα και Τζοβάρας, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Οζέγκοβιτς.

Στα πρώτα λεπτά, οι «κιτρινόμαυροι» δυσκολεύτηκαν στη δημιουργία, με τον Ράτσιτς να μένει πιο πίσω και τον Γαλανόπουλο να επιχειρεί να δώσει πίεση σε ρόλο «10». Η πρώτη τους τελική ήρθε στο 21’ με τον Μόντσου, όμως είχαν ήδη πληρώσει την αποτελεσματικότητα του Ατρομήτου, που στην δική πρώτη του ευκαιρία στο 18’ σκόραρε με τον Τζοβάρα για το 1-0

Η ισοφάριση ήρθε στο 32’, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μεντίλ και ψύχραιμη εκτέλεση του Ντούντου, ο οποίος πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Χουτεσιώτη, γράφοντας το 1-1, που έμεινε μέχρι το ημίχρονο.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, η πρώτη κίνηση από τον πάγκο του Άρη ήταν ο Πιόνε Σίστο. Ο Χιμένεθ δεν αρκέστηκε στο να συμπεριλάβει τον Δανό στην αποστολή, αλλά τον έβαλε και γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 56’ πήρε τη θέση του Γαλανόπουλου, καταγράφοντας την πρώτη του εμφάνιση μετά τις 16 Φεβρουαρίου και το παιχνίδι στη Λιβαδειά!. Σχεδόν αμέσως, σε κόρνερ για τον Άρη, ο Ράτσιτς έπιασε την κεφαλιά-πάσα προς τον Μορόν και ο Ισπανός με προβολή από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους «κιτρινόμαυρους».

Με το μομέντουμ πλέον με το μέρος τους, οι παίκτες του Χιμένεθ είχαν πιο εύκολο έργο στη συνέχεια. Ο Ανδαλουσιανός θωράκισε ακόμη περισσότερο την ομάδα του στο 76’, ρίχνοντας τον Φαντιγκά σε ρόλο εξτρέμ μπροστά από τον Τεχέρο, κλείνοντας έτσι τη δεξιά πλευρά. Ο Βόκολος, από την άλλη, έριξε στο γήπεδο τον Φαν Βέερτ στο 82’, ποντάροντας σε δίδυμο επιθετικών για την ισοφάριση. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να απειλήσει κυρίως από στημένες φάσεις, απέναντι σε έναν Άρη που χαμήλωσε, έκλεισε τους χώρους έξυπνα και έψαξε ένα τρίτο γκολ στο χώρο. Εκεί, είχε δύο καλές στιγμές αλλά ο Γιαννιώτας ήταν αναποτελεσματικός και στις δύο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης – Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρος – Μίρχολ, Τσιγγάρας (82′ Φαν Βέερτ) – Γιουμπιτάνα, Παλμεζάνο (63′ Μουτουσαμί), Τζοβάρας (71′ Παπαδόπουλος) – Οζέγκοβιτς.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ – Γαλανόπουλος (56′ Σίστο), Ράτσιτς – Ντούντου (76′ Γιαννιώτας), Μόντσου, Μορουτσάν (76′ Φαντιγκά) – Μορόν