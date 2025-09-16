Απίστευτο αυτό που συμβαίνει στον Άρη τα τελευταία 24ωρα, με το ένα πρόβλημα να διαδέχεται το άλλο.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ετοιμάζει την ομάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό (17/09), μετρώντας από σήμερα το πρωί ακόμη μία απουσία.

Ο Πέδρο Άλβαρο διαμαρτυρήθηκε στη σημερινή πρωινή προπόνηση για ενοχλήσεις στο πόδι και διαπιστώθηκε ότι υπέστη λοίμωξη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φορέσει ακόμα και παπούτσια!

Ο Πορτογάλος στόπερ τίθεται νοκ-άουτ για το αυριανό ματς και οι πιθανότητές τού να προλάβει τη Σαββατιάτικη (20/09) αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι μοιρασμένες.

Ο Άλβαρο είναι η έκτη απουσία για τον Χιμένεθ, μετά τους Αλφαρελά, Καντεβέρε, Γένσεν, Δώνη και Πέρεθ που βρίσκονται επίσης… στα πιτς.