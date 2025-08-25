Ο Μορόν μάλιστα, σε ανάρτησή του στα social media, ζήτησε από τον Άλβαρο να του δώσει… 400 ευρώ για να την ασίστ που του έκανε.
Αυτή τη φορά ο Λόρεν Μορόν δεν βρήκε δίχτυα αλλά δημιούργησε τοι 1-0 του Άρη κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.
Ο Ισπανός επιθετικός έδωσε την ασίστ στον Πέδρο Άλβαρο, με τον Πορτογάλο να σκοράρει με δυνατό σουτ μέσα από την μικρή περιοχή.
Φέρτε μας τους καλύτερους
Η νοοτροπία του Βασίλη Σπανούλη είναι η Εθνική να παίζει απέναντι στις κορυφαίες ομάδες
Βασανιστικός ΠΑΟΚ, με ιεραρχία
Καταντάει βαρετό να εξηγείς μετά από αγώνα τέτοια εποχή, πως έτσι είναι ο Αυγουστιάτικος ΠΑΟΚ. Βασανιστικό να τον παρακολουθήσεις ομολογουμένως, ώρες ώρες σκέφτομαι πως θα μπορούσε να αποτελέσει κρυφό όπλο ανάκρισης στη ΓΑΔΑ. Όποιος ύποπτος δεν σπάει ξεπερνώντας όλα τα πιθανά τρικ των αστυνομικών, να απειλείται με υποχρεωτική θέαση των αγώνων του ΠΑΟΚ, μέχρι να […]
ΠΑΟΚ – Λάρισα 1-0: Ο Ντεσπόντοφ έδωσε τη λύση, ο προβληματισμός παραμένει
Ο «δικέφαλος του Βορρά» δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά υπήρξε δυσκολία στο σκοράρισμα
Νίκολιτς: «Η εμφάνισή μας ήταν ΟΚ – Γι’ αυτό αλλάξαμε τον σχηματισμό»
Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού ενώ αναφέρθηκε και στην αλλαγή του σχηματισμού