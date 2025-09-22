Δημοφιλή
Αντώνης Τσαπατάκης: «Χάλκινος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης της Σιγκαπούρης
Ο Αντώνης Τσαπατάκης ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73. Ο Παραολυμπιονίκης είχε δείξει από τα προκριματικά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. Έτσι και με την […]
Ο Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε το τοπίο για την απόκτηση γκαρντ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην απόκτηση γκαρντ για την ενίσχυση της περιφέρειας των πειραιωτών
Kόντης για… κράμπες: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ!»
Μετά τον Γιώργο Κυριακόπουλο και ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στο θέμα των… κραμπών, οι οποίες ταλαιπώρησαν αρκετούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό! Μάλιστα τόνισε ότι πρόκειται για κάτι που δεν έχει συναντήσει ξανά στην καριέρα του και ότι δεν μπορεί να το διανοηθεί! Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: Για το τι […]
Όλα τα γκολ της 4ης αγωνιστικής της Super League (vid)
Δείτε βίντεο με τα γκολ και τις φάσεις από όλα τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League – Αποτελέσματα, βαθμολογία και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής.
Κάτι… κουρασμένα παλικάρια
Να που εμφανίστηκε ξαφνικά άλλο ένα πρόβλημα στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, το οποίο μονάχα ανησυχία μπορεί να προκαλέσει στον κόσμο της ομάδας. Γιατί στο ντέρμπι «αιωνίων» φάνηκε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Τόσες κράμπες δεν δικαιολογούνται και ιδιαίτερα τώρα που η σεζόν είναι ακόμα στην αρχή, τέτοια κόπωση επίσης δεν μπορεί […]