Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτή τη χώρα που έχω δουλέψει στο παρελθόν. Είναι ένα όμορφο περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος για τι ξεκινάμε αυτό που ονειρευόμασταν καιρό και για το οποίο δουλέψαμε σκληρά μετά από ένα δύσκολο ταξίδι. Αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μια βαθμολογία στη League Phase. Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδους σημασίας το πρώτο παιχνίδι γιατί ανοίγει με νίκη ο δρόμος για μια καλή πορεία. Την Τσέλιε τη γνωρίζω καλά. Πέρυσι έφτασε στους 8 και βρίσκεται φέτος με διαφορά στην πρώτη θέση. Γνωρίζω κάποιους παίκτες της από τη Λοκομοτίβ Μόσχας. Είναι μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού που είναι περίεργος και… δυσάρεστος κάποιες φορές. Είναι καλοί με την μπάλα και στο τρανζίσιον. Παίζουν ένα άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν σημειώσει πάνω από 30 γκολ. Δέχονται όμως και γκολ. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, να μην πέσουμε στην παγίδα του ρυθμού τους. Χαίρομαι που θα έχουμε την υποστήριξη των οπαδών μας και ότι η Τσέλιε έδωσε όσα περισσότερα εισιτήρια γινόταν. Έχουμε υψηλό κίνητρο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε».

Για τις απαιτήσεις που έχει από τον Γκρούγιτς και αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει στην ενδεκάδα: «Φυσικά και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ενδεκάδα. Γνωρίζουμε την πολύ υψηλή του ποιότητα, την εμπειρία του, την επαγγελματική και σκληρή του νοοτροπία. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, όπως και σε όλους τους παίκτες μου. Ακόμα και πριν έρθει εδώ, ήξερα ότι είναι διαφορετικού προφίλ παίκτης που δίνει έξτρα ποιότητα στην ομάδα».