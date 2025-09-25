H AEK προχώρησε σε μία αλλαγή όσον αφορά τη φανέλα της, αφαιρώντας το κόκκινο χρώμα του χορηγού από την εμφάνισή της.

«Εσείς το ζητήσατε. Εμείς το κάναμε πραγματικότητα. Το Πάμε Στοίχημα προσάρμοσε το λογότυπο του στα χρώματα της ΑΕΚ, όπως ακριβώς το ονειρευτήκατε.»

Πάμε Στοίχημα/ΟΠΑΠ – Μέγας Χορηγός ΠΑΕ ΑΕΚ”, αναφέρει χαρακτηριστικά στο VIDEO που ανάρτησε στα social media το Πάμε Στοίχημα.

Στο βίντεο φαίνεται ο Πέτρος Μάνταλος να μιλάει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια και να τους λέει: “Από φέτος, αλλάζουν ΟΛΑ! Πάμε Στοίχημα;” και συνέχισε:

«Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Από φέτος άλλαξαν όλα», με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να λέει χαρακτηριστικά: «Από το Πάμε Στοίχημα με ευχές για μια επιτυχημένη κιτρινόμαυρη σεζόν».