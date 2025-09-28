«Ζόρικο» πρώτο μέρος απέναντι στη πειθαρχία του Βόλου

Η ΑΕΚ προβλημάτισε σε ό,τι αφορά το δημιουργικό σκέλος στο πρώτο μέρος, καθώς μπορεί να κυκλοφορούσε με υπομονή την μπάλα, ωστόσο έλειπε η σωστή ενέργεια για να απειλήσει. Πολύ καλά οργανωμένο σύνολο του Βόλου, με συμπαγή προσέγγιση που έβαλε δύσκολα στην «Ένωση».

Μοναδική πολύ μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτή στο 18′ από τη σέντρα του Ελίασον και την κεφαλιά του Γιόβιτς που πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Ο Βόλος έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο προσπαθώντας να διατηρήσει την κατοχή και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ωστόσο δεν απείλησε ιδιαίτερα τους γηπεδούχους. Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά φτωχό, βάζοντας πολλά ερωτηματικά στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, που έβλεπε την ομάδα του «εγκλωβισμένη» σε ένα σύστημα που δεν της ταίριαζε.

Ο Πιερό έδωσε τη λύση στο σκοράρισμα και η ΑΕΚ πήρε τη νίκη

Ο Νίκολιτς πάντως δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί στο 54′ χτυπώντας στην αντεπίθεση. Ο Μάνταλος άλλαξε το παιχνίδι δεξιά για τον Ελίασον, αυτός σέντραρε και ο Πιερό με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ απο τον Βόλο, αλλά έψαχνε το δεύτερο γκολ που θα τελείωνε το παιχνίδι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 86′, όμως το πλασέ του Κουτέσα πέρασε λίγο άουτ. Οι κιτρινόμαυροι έχασαν τεράστια ευκαιρία να κλειδώσουν οριστικά το τρίποντο στο 89′ με τον Μουκουντί να βγάζει τον Πιερό τετ α τετ, αλλά η εκτέλεση του τελευταίου τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Η «Ένωση» πέτυχε μια πιο εύκολη νίκη απο όσο δείχνει το τελικό σκορ, παραμένοντας σε ισοβαθμία με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.