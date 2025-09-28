Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της και να «πιάσει» τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Stoiximan Super League. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 17:00 τον Βόλο στην «OPAP Arena», για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Μάρκο Νίκολιτς να παρατάσει την ομάδα του με δύο επιθετικούς στη βασική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με το δίδυμο Γιόβιτς – Πιερό στην κορυφή της επίθεσης, τον Πέτρο Μάνταλο μαζί με τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή, τους Κοϊτά και Ελίασον στα άκρα, ενώ φανέλα βασικού παίρνει ο Πενράις.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ :

Βασική ενδεκάδα: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Κοϊτά, Πινέδα, Μάνταλος, Ελίασον, Γιόβιτς, Πιερό

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Καλοσκάμης