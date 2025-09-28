Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της και να «πιάσει» τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Stoiximan Super League. Η Ένωση αντιμετωπίζει στις 17:00 τον Βόλο στην «OPAP Arena», για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Μάρκο Νίκολιτς να παρατάσει την ομάδα του με δύο επιθετικούς στη βασική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με το δίδυμο ΓιόβιτςΠιερό στην κορυφή της επίθεσης, τον Πέτρο Μάνταλο μαζί με τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή, τους Κοϊτά και Ελίασον στα άκρα, ενώ φανέλα βασικού παίρνει ο Πενράις.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ :

Βασική ενδεκάδα: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Κοϊτά, Πινέδα, Μάνταλος, Ελίασον, Γιόβιτς, Πιερό

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Καλοσκάμης

Τελευταία Νέα