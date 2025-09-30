Σαν σήμερα (30/09) πριν από τρία χρόνια, η ΑΕΚ επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, πανηγυρίζοντας το νταμπλ, στην πρώτη της σεζόν, στο νέο της στάδιο . Την επέτειο των εγκαινίων της «Αγιά Σοφιά – OPAP Arena» θέλησε να γιορτάσει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, με την ανάρτηση φωτογραφικού άλμπουμ στα social media.

Στη δημοσίευση υπάρχουν φωτογραφίες, των εννέα κορυφαίων στιγμών της Ένωσης, από τη λαμπερή τελετή. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο κόσμος του «Δικέφαλου», ενώ εμφανίζονται τόσο ο αξέχαστος Κώστας Νεστορίδης, όσο και ο τότε ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδη.

«30 Σεπτεμβρίου 2022 – 30 Σεπτεμβρίου 2025. Τρία χρόνια στο Σπίτι μας. Τρία χρόνια από την επιστροφή στη γη των προγόνων μας. Εδώ κτίζουμε το μέλλον μας, εδώ ζούμε τα όνειρά μας!», έγραφε το μήνυμα της ΑΕΚ.