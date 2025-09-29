Ο Μάρκο Νίκολιτς έφτασε τα 13 ματς χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντικό επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς, ότι η ΑΕΚ ολοκλήρωσε πέρσι τη σεζόν με έξι σερί ήττες στα play off της Super League.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Σέρβος τεχνικός μετράει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία σε πέντε αγώνες, αλλά αυτό το επίτευγμα δεν αποτελεί ρεκόρ. Για παράδειγμα ο Ντάγκοσλαβ Στεπάνοβιτς, που ξεκίνησε τη σεζόν 1998-1999 είχε ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα κάνοντας πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες, πριν απολυθεί μετά το 1-1 με την Προοδευτική (σε 11 ματς πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο της ΑΕΚ ο συγκεκριμένος).

Μάλιστα εκείνη τη σεζόν στις πρώτες έξι αγωνιστικές είχε πέντε νίκες και μία ισοπαλία (0-0 με τον Πανελευσινιακό) στο πρωτάθλημα, επομένως ο Νίκολιτς υπολείπεται μίας νίκης για να πιάσει τον συμπατριώτη του.

Ο 46χρονος τεχνικός της ΑΕΚ ισοφάρισε την επίδοση του Ντούσαν Μπάγεβιτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, η οποία κρατούσε από τη σεζόν 2002-2003, όταν επί προεδρίας Μάκη Ψωμιάδη και ατελείωτης εσωτερικής γκρίνιας για την επιστροφή του «Ντούσκο» στην «Ένωση» η ομάδα είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με την ισοπαλία με το Αιγάλεω στη Λεωφόρο, αλλά έκανε τέσσερις σερί νίκες, πριν έρθει η ήττα από τον ΟΦΗ.

Βεβαίως ο Μπάγεβιτς εκείνη τη σεζόν, παρότι δεν ήταν η πρώτη του στην ΑΕΚ, αλλά η δεύτερη (πρώτη μετά την επιστροφή του μετά το πέρασμά του από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ), είχε κάνει μία ακόμα πιο εντυπωσιακή εκκίνηση.

Ήταν αήττητος στα πρώτα 15 ματς της σεζόν, ξεκινώντας με νίκη επί της Κασσάνδρας στο Κύπελλο, αποκλείοντας με δύο νίκες τον ΑΠΟΕΛ στα προκριματικά του Champions League, φέρνοντας τις πέντε από τις έξι ισοπαλίες στην αήττητη πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κερδίζοντας εντός έδρας τη Χαλκηδόνα στο Κύπελλο και όπως προαναφέραμε κάνοντας τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα.

Στα ματς με τη Τσέλιε και την Κηφισιά, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τη δυνατότητα να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νέα ΑΕΚ. Να βάλει πολύ ψηλά το όνομά του σε μία ειδική στατιστική κατηγορία. Αν και όπως έχει πει ο ίδιος το «ταμείο» θα γίνει στο τέλος…

Το αγαπημένο 1-0 και τα οκτώ clean sheet

Είναι γεγονός πως η ΑΕΚ σε αυτά τα 13 ματς έχει ως… αγαπημένο σκορ το 1-0 το οποίο έχει εμφανιστεί σε πέντε παιχνίδια της. Σε ένα ακόμα έχει επικρατήσει με ένα γκολ διαφορά (το 2-1 του Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια), ενώ η πιο… άνετη νίκη μέχρι στιγμής ήταν το 2-0 επί της Άντερλεχτ στην «Αγιά – Σοφιά».

Το κακό για την ΑΕΚ είναι ότι δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο, να «σκοτώνει» τον αντίπαλό της. Αυτό φυσικά και έχει και εξήγηση. Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία της ομάδας σε σχέση με την περσινή σεζόν έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από το «runandgun» έχει χαμηλώσει αρκετά το τέμπο και δε θα αναφερθώ καν στους δείκτες πίεσης (θα το αναλύσουμε σε άλλο blog).

Για κάθε προπονητή, είναι πολύ πιο εύκολο να «μαζέψει» τις γραμμές της ομάδας του και να φέρει κάποια μέτρα πιο πίσω την ομάδα του. Ο Νίκολιτς και λόγω Ευρώπης, ήθελε αρχικά να εξασφαλίσει ότι δε θα δώσει δικαιώματα στον αντίπαλο κα αυτό το πέτυχε.

Ωστόσο η δουλειά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, θέλει χρόνο για να αποδώσει. Για αυτό και στο συγκεκριμένο τομέα η ΑΕΚ δεν βγάζει -ακόμα τουλάχιστον- πολλές ποιοτικές φάσεις από οργανωμένες επιθέσεις. Αντιθέτως βγάζει φάσεις σε πολλά παιχνίδια που είναι απόρροια της ποιότητας των παικτών της, των στατικών φάσεων και των επιθετικών μεταβάσεων.

Ο Νίκολιτς ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καταφέρει σε σχεδόν απόλυτο βαθμό να πετύχει τους στόχους που βάζει προχωρώντας βήμα – βήμα, για αυτό το λόγο έλεγε πως «ας κάνουμε τώρα τα… βασικά, ας περάσουμε τους σκοπέλους που έχουμε μπροστά μας και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα είμαστε καλά».

Είναι επίσης γεγονός πως το πρόγραμμα της ΑΕΚ ήταν βατό μέχρι σήμερα και δεν το χαρακτηρίζεις και «βουνό». Ωστόσο ειδικά μετά τη διακοπή και μέχρι την επόμενη, υπάρχει μία παρτίδα εφτά αγώνων όπου οι πέντε τουλάχιστον εξ αυτών είναι πολύ απαιτητικοί και η ΑΕΚ θα κληθεί να βγάλει την καλύτερη εκδοχή της για να τα καταφέρει.