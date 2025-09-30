Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πύλο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός σημιώθηκε 16 χλμ. ΔΝΔ της Πύλου και είχε εστιακό βάθος 5 χλμ.

