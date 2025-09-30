Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πύλο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός σημιώθηκε 16 χλμ. ΔΝΔ της Πύλου και είχε εστιακό βάθος 5 χλμ.
Λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων και προαστιακού, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Σήμερα, τα βραδινά δρομολόγια 2302 και 2304 στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία.
Την κόλαση και το θρίλερ που έζησε η οικογένεια του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη περιέγραψε η σύζυγος του Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη καταθέτοντας στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στο πλαίσιο της δίκης με κατηγορούμενους δύο αλιείς από την Ερέτρια που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η κυρία Παπαθεοδώρου με […]
Η ΔΥΠΑ προσφέρει επτάμηνη επαγγελματική εμπειρία με πλήρη αποζημίωση και ασφάλιση - Αιτήσεις έως 6 Οκτωβρίου 2025
Οι γιατροί και το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων μετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΕΕ και ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο που θεσπίζει 13ωρη εργασία και ζητούν την άμεση απόσυρσή του, καταγγέλλοντας «εργασιακό μεσαίωνα».
Στην εξέλιξη του καιρού το επόμενο διάστημα αναφέρεται ο Θοδωρής Κολυδάς μέσα από σημερινή του ανάρτηση υπό τον τίτλο «Το αποκομμένο χαμηλό και η ψυχρή μάζα θα προκαλέσουν πολλές βροχές το διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής». Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά: ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΜΑΖΑ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΜΠΤΗΣ- […]