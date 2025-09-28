Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Σιμάβ, στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 12:59 ώρα Ελλάδος, με εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Όπως δήλωσε η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ Άκτουλουν, στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, «επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων» αμέσως μετά τη δόνηση.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και σε ορισμένες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.