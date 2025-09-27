Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:16 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Αλιβερίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική και ιδιαίτερα στην Αθήνα.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Παρασκευής, από τον ευρύτερο εστιακό χώρο είχαν προκληθεί ακόμη τρεις δονήσεις από 2 έως 3,1 Ρίχτερ.

