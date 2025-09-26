Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είπε την Παρασκευή, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι ο Ρώσος ηγέτης πρόκειται να ανακοινώσει μια «πολύ καλή πρόταση» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, την οποία στηρίζουν ευρέως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πεντάωρη συνομιλία

Ο Λουκασένκο, που είχε πεντάωρη συνομιλία με τον Πούτιν νωρίτερα στη Μόσχα, δεν αποκάλυψε τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, την οποία όμως ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, τον περασμένο μήνα.

«Καλή πρόταση»

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ τη συζητήσαμε, αλλά δεν θα μιλήσω για αυτήν. Θα μιλήσει ο ίδιος ο πρόεδρος», είπε ο Λευκορώσος πρόεδρος, που είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας.

«Είναι μια καλή πρόταση για την Ουκρανία, προτάσεις που άκουσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, μεταξύ άλλων, και τις πήρε στην Ουάσινγκτον για να συζητηθούν. Μια πολύ καλή πρόταση», επανέλαβε μιλώντας στον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Θα χάσουν την Ουκρανία»

«Αν οι Ουκρανοί δεν δεχτούν αυτές τις προτάσεις, (η κατάσταση) θα είναι όπως ήταν στις αρχές της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Θα είναι ακόμη χειρότερη: θα χάσουν την Ουκρανία», προειδοποίησε, χρησιμοποιώντας τον όρο με τον οποίο αποκαλεί η Μόσχα την εισβολή.

Η Ρωσία μέχρι τώρα επιμένει σε όρους που απορρίπτονται από το Κίεβο καθώς η Ουκρανία θεωρεί ότι ισοδυναμούν με παράδοση. Μεταξύ αυτών είναι η παραχώρηση περισσότερων εδαφών, η εγκατάλειψη της φιλοδοξίας της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και η επιβολή ορίων στο μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της.

Στροφή 180 μοιρών

Την Τρίτη, σε μια αναπάντεχη στροφή 180 μοιρών, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία είναι ικανή να ανακτήσει όλα τα εδάφη της (περίπου το ένα πέμπτο της χώρας ελέγχεται από τη Ρωσία) και θα πρέπει να δράσει τώρα, επειδή η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Το Κρεμλίνο απέρριψε αυτήν την εκτίμηση, αποδίδοντάς την στο γεγονός ότι ο Τραμπ είχε μόλις συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επηρεάστηκε από τη δική του αντίληψη για τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του λέει ότι ο Πούτιν παριστάνει ότι διαπραγματεύεται αλλά δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά η ειρήνη.

Να συμφωνήσει ο Ζελένσκι

«Για να μην χάσει όλη την Ουκρανία (ο Ζελένσκι) δεν θα πρέπει μόνο να διαπραγματευτεί αλλά και να συμφωνήσει με τους ευνοϊκούς όρους – όρους που έχουν εγκριθεί από τους Αμερικανούς», είπε ο Λουκασένκο. Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ο ίδιος, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, ως ηγέτες τριών σλαβικών κρατών, θα πρέπει να συζητήσουν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία.

Να πάει στη Μόσχα

Η Ουκρανία λέει ότι θέλει συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Πούτιν αλλά η Ρωσία απαντά ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ο Ουκρανός ηγέτης συμφωνήσει να πάει στη Μόσχα.

Ο Λουκασένκο συναντιέται με τον Πούτιν συχνότερα από οποιονδήποτε άλλον ξένο ηγέτη και στήριξε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, χωρίς όμως να στείλει δικά του στρατεύματα.

Εδώ και χρόνια του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση, με αφορμή τον ρόλο του στον πόλεμο και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του. Πρόσφατα όμως ο Τραμπ του τηλεφώνησε, του έπλεξε το εγκώμιο και έστειλε έναν απεσταλμένο του στο Μινσκ για συνομιλίες που οδήγησαν στην αποφυλάκιση περισσότερων από 50 πολιτικών κρατουμένων.