Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε αίτημα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο και ακόμη μία πηγή με γνώση των συνομιλιών, αναφέρει πως το αίτημα αυτό είχε ως στόχο να ασκηθεί πίεση στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με σκοπό την επίτευξη ειρήνης.

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο Axios, ο κ. Ζελένσκι σημείωσε πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπήρξε ανταπόκριση στο συγκεκριμένο αίτημα.