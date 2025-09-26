Η Ουκρανία συνέχισε τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, στοχοθετώντας διυλιστήριο στο νότο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των αρχών.

Οι ρωσικές αρχές στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ ανέφεραν ότι ξέσπασε μικρή φωτιά στο διυλιστήριο Αφίπσκι, έπειτα από πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην εγκατάσταση. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ουκρανικές πηγές υπενθύμισαν ότι το ίδιο διυλιστήριο, το οποίο παράγει βενζίνη και ντίζελ, είχε δεχθεί επίθεση και στις 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ειδικούς, η Ρωσία έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο της δυνατότητάς της να επεξεργάζεται πετρέλαιο, λόγω των επαναλαμβανόμενων ουκρανικών επιθέσεων σε διυλιστήρια, σταθμούς άντλησης και τερματικούς σταθμούς φόρτωσης.

Η μείωση αυτή έχει προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές περιφέρειες, με αποτέλεσμα σημαντική άνοδο των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ στα πρατήρια.

Η Ουκρανία συνεχίζει να στοχοθετεί αποθήκες καυσίμων και διυλιστήρια στο πλαίσιο της αμυντικής της στρατηγικής απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

Τον Μάρτιο, η Ρωσία επέβαλε απαγόρευση εξαγωγών καυσίμων για να διασφαλίσει την εγχώρια επάρκεια. Οι περιορισμοί αυτοί, που παρατάθηκαν χθες, Πέμπτη, έχουν ωστόσο αρνητικό αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα, τα οποία είναι κρίσιμα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.