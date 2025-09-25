Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέπληξε με την αλλαγή στη ρητορική του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας την Ρωσία «χάρτινη τίγρη» και εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα κατεχόμενα εδάφη της. Παράλληλα, επαίνεσε τον πρόεδρο Ζελένσκι ως «γενναίο άνδρα» που δίνει σκληρή μάχη.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 19% της Ουκρανίας

Η Μόσχα διατηρεί υπό τον έλεγχό της περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία κατέχει από το 2014. Οι κύριες περιοχές όπου έχει επικεντρώσει τις επιχειρήσεις της είναι το Ντονμπάς (Λουχάνσκ και Ντόνετσκ), η Ζαπορίζια και η Χερσώνα. Παρά τις προσπάθειες, η ρωσική προέλαση προχωρά αργά και με μεγάλο κόστος, με βασικές πόλεις στο Ντονμπάς να παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Βαριές μάχες στο Ποκρόφσκ

Το Ποκρόφσκ αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους κόμβους στην ανατολική Ουκρανία, με τους ρωσικούς στρατούς να το έχουν σχεδόν περικυκλώσει και να ελέγχουν τις οδούς ανεφοδιασμού. Παρά τις δυσκολίες, ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν αντεπιθέσεις, προκαλώντας αβεβαιότητα για την εξέλιξη της μάχης στην περιοχή.

Ο επικεφαλής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι,δήλωσε ότι οι δυνάμεις προχωρούν στο μέτωπο του Ποκρόφσκ. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι έχουν απελευθερώσει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα από την έναρξη της αντεπίθεσης, υπογραμμίζοντας τη συνεχή αντίσταση και προσπάθεια.

Η «Ζώνη-Φρούριο» του Ντονμπάς αντιστέκεται

Στην περιοχή του Ντονμπάς, ένα δίκτυο τεσσάρων πόλεων, γνωστό ως «ζώνη-φρούριο» (μεταξύ άλλων Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ), κρατά για 11 χρόνια τις ρωσικές δυνάμεις μακριά. Παρά την πίεση και τις ελλείψεις σε προμήθειες, οι ουκρανικές άμυνες παραμένουν ισχυρές, με τον συνταγματάρχη Πάβλο Γιούρτσουκ να εκφράζει αισιοδοξία.

Νέες ρωσικές προσπάθειες στα Βορειοανατολικά

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει τις επιθέσεις τους κοντά στο Κουπιάνσκ, σημαντικό μεταφορικό κόμβο, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώνει την πρόθεση να προωθηθούν προς το Χάρκοβο και άλλες περιοχές. Παρόλα αυτά, ξένα think tanks αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των κινήσεων αυτών.

Ο πυρηνικός σταθμός και η Κριμαία

Η Ουκρανία επιδιώκει να ανακαταλάβει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, υπό ρωσικό έλεγχο από το 2022, που αποτελεί κρίσιμη ενεργειακή υποδομή. Οι πόλεις Μαριούπολη και Μελιτούπολη παραμένουν υπό ρωσική κατοχή ενώ η Κριμαία παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο από το 2014.

Η Χερσώνα απελευθερώθηκε από την Ουκρανία το 2022 και αποτελεί ένα κρίσιμο προγεφύρωμα, παρότι βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ρωσικά εδάφη. Παρά τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις, οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν θέσεις, δείχνοντας τη σημασία της περιοχής για την εξέλιξη του πολέμου. Επίσης βρίσκεται απέναντι από τον ποταμό Δνείπερο σε εδάφη που ελέχγει η Ρωσία ενώ η Ουκρανία έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια μικρή προγεφύρωση στην απέναντι όχθη, παρά τις ισχυρές επιθέσεις των στρατευμάτων της Μόσχας.

Με πληροφορίες από Sky News