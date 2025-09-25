Η κυβέρνηση της Δανίας ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας με την απόκτηση νέου εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), μετά από πρόσφατα περιστατικά υπερπτήσεων αγνώστου προέλευσης πάνω από δανικά αεροδρόμια. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Πέτερ Χούμελγκαρντ.

Όπως επισήμανε ο Δανός υπουργός, «ο σκοπός τέτοιων υβριδικών επιθέσεων είναι να σπείρουν τον φόβο, να προκαλέσουν διαίρεση και να μας τρομάξουν». Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν πως δεν διαπιστώνεται αυτή τη στιγμή άμεση στρατιωτική απειλή κατά της χώρας.

Συστηματική απειλή από άγνωστους δράστες

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, χαρακτήρισε τις υπερπτήσεις των drones ως έργο ενός «επαγγελματία παίκτη» και έκανε λόγο για «συστηματική απειλή» που προβληματίζει τις αρχές. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει την προέλευση των εν λόγω περιστατικών, τα οποία περιγράφει ως «υβριδική απειλή».

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών αγνώστης ταυτότητας πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες και οδήγησε την κυβέρνηση στη λήψη νέων μέτρων.