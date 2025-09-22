Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα. Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Eκπρόσωπος του αεροδρομίου σε μια λιτή ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι αρκετές πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια της χώρας εξαιτίας της εμφάνισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο.

Επί του παρόντος δεν έχει γίνει γνωστό πόσα drones ανιχνεύτηκαν ούτε η πορεία που ακολούθησαν στον ουρανό της Δανίας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν τέσσερις μέρες, δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα,.

Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά σε μια “άνευ προηγουμένου θρασεία” εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: “Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας”.

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ –η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.