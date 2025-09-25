Συναγερμός σήμανε και πάλι στη Δανία το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου για πτήσεις drones στον εναέριο χώρο της.

Δύο ημέρες μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό, που έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αργά το βράδυ της Τετάρτης έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει τον αριθμό των εν λόγω drones.

Επηρεάστηκαν τέσσερις πτήσεις, πρόσθεσε, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροσκαφών της SAS, ενός νορβηγικού NAS.OL και μιας πτήσης της KLM.