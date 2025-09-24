Επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα δέχθηκε το πετροχημικό συγκρότημα του Σαλαβάτ στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Gazprom, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη Ραντίι Χαμπίροφ μέσω Telegram.

Όπως έκανε γνωστό ο κυβερνήτης, υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε έπειτα από την επίθεση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών στο συγκρότημα.

Επίθεση και στη Βόλγκογκραντ – Αναχαίτιση δεκάδων drones

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, έκανε λόγο για “μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων και ενέργειας”, υπογραμμίζοντας ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να απωθήσουν την επίθεση. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 70 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες.