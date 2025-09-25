Τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία ανέστειλαν τη λειτουργία τους εξαιτίας εμφάνισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε διάφορα σημεία της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το συμβάν σημειώθηκε δύο ημέρες μετά το προσωρινό κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για τον ίδιο λόγο. Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν είναι του Άαλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ.

Η αστυνομία επισήμανε ότι εντοπίζονται ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών, ενώ σημείωσε πως το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, το οποίο χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση, επηρεάζει παράλληλα τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως «είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας, Όσλο, είχε επίσης αναστείλει τη λειτουργία του για περίπου τρεις ώρες, μετά από θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.