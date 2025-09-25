Ο Γουίλιαμ Σάτνερ, θρυλικός «Κάπτεν Κερκ» της σειράς Star Trek, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τετάρτη, μετά από ξαφνικό ιατρικό περιστατικό. Σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση του συμβάντος, ο 94χρονος ηθοποιός παρουσίασε πρόβλημα με το σάκχαρό του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο ίδιος κάλεσε προληπτικά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ένα ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λος Άντζελες έφτασε άμεσα και τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάστασή του χαρακτηρίζεται «καλή» και ότι ο ηθοποιός «ξεκουράζεται άνετα».

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Σάτνερ παραμένει ενεργός, συμμετέχοντας σε δημόσιες εμφανίσεις και νέα πρότζεκτ σχετικά με τον εμβληματικό του ρόλο στο Star Trek.