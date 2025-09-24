Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όταν τμήμα κεντρικού δρόμου υποχώρησε απότομα, ανοίγοντας μια τεράστια καταβόθρα βάθους 50 μέτρων ακριβώς έξω από το νοσοκομείο Vajira.

Εντυπωσιακά βίντεο δείχνουν την άσφαλτο να καταρρέει, συμπαρασύροντας κολώνες ηλεκτρισμού και εκθέτοντας αγωγούς νερού, ενώ οδηγοί προσπαθούσαν να κάνουν όπισθεν και πεζοί έτρεχαν να σωθούν. Στις εικόνες που ακολούθησαν, η τρύπα είχε ήδη πλημμυρίσει, καθώς σωλήνες ύδρευσης είχαν σπάσει.

Η αστυνομία και οι τοπικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ένα φορτηγάκι βρέθηκε να ισορροπεί επικίνδυνα στο χείλος της καταβόθρας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπουντ.

Ο Σουριγιατσάι Ραβιγουάν, επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, εξήγησε ότι «υπήρξε διαρροή σε αγωγό νερού – το νερό διάβρωσε το έδαφος κάτω από τον δρόμο, προκαλώντας την κατάρρευση». Πρόσθεσε μάλιστα πως το έδαφος που παρασύρθηκε κατέληξε σε σταθμό μετρό υπό κατασκευή, επιταχύνοντας την καταβύθιση.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η κατάρρευση συνδέεται με τις τελευταίες καταρρακτώδεις βροχές αλλά και με τη διαρροή στον αγωγό. Το έργο ανήκει στη δημόσια Αρχή Μαζικών Συγκοινωνιών (MRTA), η οποία ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια.

Αστυνομικό τμήμα απέναντι από το σημείο εκκενώθηκε, ενώ δόθηκαν εντολές να απομακρυνθούν κάτοικοι από κοντινές πολυκατοικίες. Το Vajira Hospital ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι αναστέλλει προσωρινά τα εξωτερικά ιατρεία.

«Ο ήχος έμοιαζε σαν να έπεφτε κολόνα ηλεκτρισμού και όλο το διαμέρισμά μου σείστηκε», δήλωσε ο 27χρονος Νοππαντέτ Πιτπενγκ, μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου που ζει σε κοντινή πολυκατοικία.

Οι καταβόθρες ως φαινόμενο

Οι καταβόθρες δημιουργούνται όταν το έδαφος χάνει τη στήριξή του, είτε από φυσικά αίτια είτε από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Η αστικοποίηση, οι υποδομές κάτω από το έδαφος και η κλιματική αλλαγή – που φέρνει συχνότερες και εντονότερες βροχοπτώσεις – θεωρούνται επιβαρυντικοί παράγοντες.

Το περιστατικό στη Μπανγκόκ σημειώνεται λίγους μήνες μετά τον τραγικό θάνατο ενός μοτοσικλετιστή στη Σεούλ, όταν τον περασμένο Μάρτιο δρόμος υποχώρησε ξαφνικά, καταπίνοντάς τον μαζί με το όχημά του. Ο 34χρονος βρέθηκε 164 πόδια κάτω από την επιφάνεια, 17 ώρες μετά το συμβάν.