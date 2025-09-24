«Λύγισε» η σύζυγος του ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα μιλώντας στο Star για τον θάνατό του στη Σαντορίνη.

«Τον άφησαν τέσσερις μέρες να σαπίσει», δήλωσε αναφερόμενη σε όλους τους λάθους χειρισμούς, που καταγγέλλει ότι έγιναν στο νοσοκομείο του νησιού και της στέρησαν τον πατέρα των παιδιών της. Η Ορέλια Αργυριάδου, σύζυγος του Bραζιλιάνου ποδοσφαιριστή που «έσβησε» το καλοκαίρι στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, περιέγραψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πώς ο 42χρονος εισήχθη με οξύ πόνο στην κοιλιά και αναίτια υπεβλήθη σε δύο χειρουργεία. Κατήγγειλε δε σοβαρές ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και στην ενημέρωσή της από τους γιατρούς του νοσοκομείου και έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Ήμασταν σε ένα σκοτάδι σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις, δεν ξέραμε τι ακριβώς είχε… Ρωτούσαμε τη μοναδική νοσηλεύτρια που υπήρχε, να μας δώσει απαντήσεις και μας έλεγε, ότι δεν ήταν αρμόδια και ότι ήταν μαία… Μας είπαν, ότι είχε διάτρηση στομάχου και ότι σε λίγες μέρες θα βγαίναμε… Όμως λίγες ώρες αργότερα άρχισε να φουσκώνει πολύ στην κοιλιά. Μας είπαν ότι δε λειτουργεί το έντερο σωστά, ότι έχει συμφύσεις στο έντερο και ότι θα πρέπει να κάνει και δεύτερη απλή επέμβαση, που θα διαρκούσε το πολύ δύο ώρες… Τον έβαλαν αργά… Πέρασαν πάνω από τέσσερις ώρες και κανείς δε μας ενημέρωσε. Μου είπαν ότι έγινε εισρόφηση στους πνεύμονες και ότι έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Αργυριάδου.

Μιλώντας στην εκπομπή, ο δικηγόρος της ξεκαθάρισε, ότι από τα έγγραφα που έχουν δει μέχρι τώρα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπεβλήθη σε μια σειρά από διαδικασίες, που δεν έπρεπε. Όπως τόνισε, στο πιστοποιητικό θανάτου αναφέρεται ως αιτία θανάτου η περιτονίτιδα, η οποία δεν αναγράφεται πουθενά στο δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει το νοσοκομείο και έκανε λόγο για μια σειρά λαθών. «Η πρώτη επέμβαση που υπεβλήθη, δεν είχε κάποια ιατρική σκοπιμότητα. Υπάρχουν μια σειρά από ευθύνες. Είναι αρκετά ξεκάθαρο, ότι έχουν γίνει μεγάλα ιατρικά σφάλματα που εμένα με καταπλήσσουν» είπε.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς αναμένονται οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το χρονικό

Ο Ντα Κόστα έφυγε από τη ζωή στη Σαντορίνη, όπου βρισκόταν για διακοπές με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, τη 10χρονη Ιζαμπέλα και τον 4χρονο Λέανδρο. Στις 19 Αυγούστου εισήχθη στο νοσοκομείο Σαντορίνης με έντονους κοιλιακούς πόνους, υπεβλήθη σε δύο χειρουργεία και στις 23 Αυγούστου άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η αεροδιακομιδή από τη Σαντορίνη στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα.

Σε ανακοίνωσή του τότε το νοσοκομείο Σαντορίνης ανέφερε:

«Ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα Ιατρεία του ΓΝΘ και διεγνώσθη “οξεία Κοιλία”. Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

Αποφασίσθηκε επείγουσα εγχείρηση κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρά ποσότητα πύου οπισθοδωδεκαδακτυλικώς, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα.

Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και εξήλθε του χειρουργείου.

Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφάνισε, παρά τη σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υποξυγοναιμία.

Εκλήθη επείγουσα αεροδιακομιδή και έγινε μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΛΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ.

Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε».