Θλίψη και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βραζιλιάνου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα, που είχε αγωνιστεί στον Άρη, τον Πανιώνιο και στον Θρασύβουλο.

Ήταν μόλις 42 ετών και έκανε διακοπές με την οικογένεια του στην Σαντορίνη, όπου αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία, αλλά πριν γίνει το οτιδήποτε, η κατάσταση του επιδεινώθηκε και τελικά πέθανε. Ο Βραζιλιάνος έμενε μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς η γυναίκα του είναι Ελληνίδα. Τώρα η Ορέλια Αργυριάδου δίνει μια νέα τροπή στην υπόθεση, καταγγέλλοντας πως ο άντρας της χάθηκε ουσιαστικά αβοήθητος.

«Ο σύζυγος μου μπήκε στο νοσοκομείο στις 19 Αυγούστου για ένα απλό ιατρικό περιστατικό οξείας κοιλίας. Είχε πόνους δηλαδή και κάλεσε ο ίδιος βασικά τα ασθενοφόρο, να τον πάρει από το ξενοδοχείο, όπου και διαμέναμε. Κάτι που θα μπορούσε να είχε συμβεί στον καθένα και δυστυχώς στις 23 Αυγούστου απεβίωσε», είπε η σύζυγός του Ορέλια Αργυριάδου.

Το χρονικό

Η σύζυγός του μιλάει για έναν Γολγοθά με τραγική κατάληξη. Ο 42χρονος έκανε εισαγωγή στις 19 Αυγούστου στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης και υπεβλήθη σε επέμβαση, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν διάτρηση στομάχου. Αφού έγινε η επέμβαση, για επόμενες τρεις ημέρες ένιωθε έντονη δυσφορία και είχε δυσκολίες στην αναπνοή. Οι γιατροί ανέφεραν, ότι οφείλονταν σε συμφύσεις του εντέρου και προχωρήσαν σε δεύτερο χειρουργείο.

Όπως αναφέρει η σύζυγός του, ο ντα Κόστα παρουσίασε τυμπανισμό, αφού βγήκε από το χειρουργείο. «Ο τυμπανισμός ξεκίνησε κατευθείαν αφού βγήκε από το χειρουργείο. Δηλαδή την επόμενη μέρα, η εξέλιξη ήταν, ότι ένα φούσκωμα, ένα αρχικό φούσκωμα, τη δεύτερη μέρα ήταν πολύ περισσότερο. Ήταν σαν τριών και τεσσάρων μηνών έγκυος και στην τρίτη μέρα ήταν σαν εξάμηνο εγκυμοσύνης», είπε.

Η σύζυγος του λέει, πως οι γιατροί της είπαν, πως έκαναν απόφραξη και παράλληλα αντιμετώπισαν με επιτυχία σκωληκοειδίτιδα με περιτονίτιδα. Αλλά της είπαν, επειδή υπήρξε εισρόφηση πνευμόνων, ο Ντα Κόστα θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα και στο «Σωτηρία» για αναπνευστική υποστήριξη. Λίγες ώρες αργότερα την ενημέρωσαν, πως ο σύζυγός της υπέστη ανακοπή, ενώ είχε προγραμματιστεί η μεταφορά του στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση για την αιτία θανάτου του ντα Κόστα αναφέρεται σε αλλοιώσεις περιτονίτιδας και φλεγμονή–βλάβη στην κοιλιά, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Η μητέρα του ήταν υπηρέτρια στον πατέρα του

Η ιστορία του Βραζιλιάνου θυμίζει σίριαλ. Σε συνέντευξή του είχε πει, πως η φτωχή μητέρα του δούλευε ως υπηρέτρια στο σπίτι του πλούσιου πατέρα του. Όταν η γυναίκα έμεινε έγκυος, αποφάσισε να κρατήσει το παιδί. Ο ντα Κόστα ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του, αλλά δεν τον γνώρισε ποτέ από κοντά. Στην Βραζιλία ο μικρός ήταν ένα από τα παιδιά στις αλάνες. Στα 16 του άρχισε ν’ ασχολείται πιο επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Μετά από μια πορεία σε ελληνικές και ευρωπαϊκές ομάδες τα παρατάει όλα για το μόντελινγκ και παράλληλα εργάζεται ως personal trainer.

Ο ίδιος δηλώνει, πως θέλει να ξεχάσει το πέρασμά του από τις «ροζ» ταινίες, ενώ και σε διαφημιστικό μεγάλης αλυσίδας είναι ανάμεσα σε καλλονές. Τη σύζυγό του την γνώρισε ένα βράδυ σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης. Ήταν το 2008, όταν η όμορφη Ελληνογαλλίδα έκλεψε την καρδιά του. Ο γάμος ακολούθησε το 2012 και η κόρη τους Ιζαμπέλα έμοιαζε να είναι η πινελιά, που ολοκλήρωνε πια την πεποίθηση, ότι η κακή τύχη είχε αφήσει πια τον Βραζιλιάνο για πάντα, κάνοντας τις δυσκολίες της ζωής του να μοιάζουν μακρινή ανάμνηση. Δυστυχώς η τραγωδία στην Σαντορίνη έμελλε να δείξει μία ακόμα φορά το σκληρό πρόσωπο της μοίρας στον ντα Κόστα.