Σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του 42χρονου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν σε ελληνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Άρης και ο Πανιώνιος.

Ο Ντα Κόστα βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά του, όμως το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου «έσβησε» ξαφνικά, βυθίζοντας στη θλίψη φίλους και θαυμαστές. Σύμφωνα με πληροφορίες του santonews.gr, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε πρόβλημα και είχε εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πριν τη διακομιδή υπέστη έντονο επεισόδιο και παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών να τον επαναφέρουν, κατέληξε.