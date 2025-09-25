Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα που αποτελεί ένα σημαντικό βαρόμετρο για την οικονομική δραστηριότητα, συνέχισε να καταγράφει σταθερή αύξηση τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας που ανακοινώθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας κατέγραψε ετήσια αύξηση 5%, περίπου στα 1,02 τρισεκατομμύρια κιλοβατώρες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Μία ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει δυναμική αύξηση σε μία σειρά παραγωγικών τομέων.

Ο πρωτογενής τομέας κατέγραψε αύξηση 9,7% στην κατανάλωση ενέργειας στα 16,4 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες.

Ο δευτερογενής τομέας κατανάλωσε 598,1 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες, με ετήσια αύξηση 5%, ενώ ο τριτογενής τομέας κατέγραψε ετήσια αύξηση 7,2% στην κατανάλωση ενέργειας, με χρήση 204,6 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρων.