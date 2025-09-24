Η League Phase της φετινής διοργάνωσης του Europa League ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και ήδη «καταρρίφθηκε» ένα ρεκόρ. Όχι μόνο αυτής της διοργάνωσης της UEFA, αλλά συμπεριλαμβανομένου και του Champions League αλλά και του Conference League.

Ο λόγος για το ρεκόρ του γηραιότερου παίκτη που ξεκινάει βασικός σε αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο νέος κάτοχος του ρεκόρ «ακούει» στο όνομα Ντάντε, είναι Βραζιλιάνος και σήμερα είναι βασικός για την Νις στον αγώνα ενάντια στην Ρόμα. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τα 42 του χρόνια, καθώς σήμερα είναι 41 ετών και 341 ημερών.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός είναι επαγγελματίας από το 2002, έχει αγωνιστεί σε Λιλ και Μπάγερν Μονάχου, ενώ στην γαλλική ομάδα βρίσκεται από το 2016 έως και σήμερα.