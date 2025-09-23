Στην εξιχνίαση τεσσάρων περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού και Μαλεβιζίου. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκε 54χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την αναλυτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 54χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομάδα με στόχο τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Τα μέλη της ομάδας προσποιούνταν γιατρό ή αστυνομικό και, με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, ζητούσαν από τα θύματα την καταβολή χρηματικού ποσού ή την παράδοση κοσμημάτων για τη διευθέτηση της υπόθεσης. Ο 54χρονος φέρεται να είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερις περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Φαιστού και Μαλεβιζίου, από τις 20 Ιουνίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025. Το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε από τα θύματα ανέρχεται σε 87.000 ευρώ, ενώ τα κοσμήματα που παραδόθηκαν εκτιμώνται σε 30.000 ευρώ.

Σύλληψη και κατασχέσεις

Η σύλληψη του 54χρονου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2025, στο λιμάνι του Ηρακλείου, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ποσό των 34.610 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ. Επιπλέον, σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 4.000 ευρώ, προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες.

Συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα – Συστάσεις προς τους πολίτες

Η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του 54χρονου, αλλά και για τη διερεύνηση ενδεχόμενης συμμετοχής του σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης επαναλαμβάνει τη σύσταση προς το κοινό για την αποφυγή εξαπάτησης από επιτήδειους, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αγνώστους που προσπαθούν να τους πείσουν τηλεφωνικά να δώσουν χρήματα λόγω δήθεν επείγουσας ανάγκης συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Οι πολίτες καλούνται να μην πείθονται να μιλήσουν με υποτιθέμενους συγγενείς στο τηλέφωνο, να αποφεύγουν οποιαδήποτε συνάντηση με αγνώστους και να επιμένουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν χρήματα. Επιπλέον, συστήνεται να έχουν πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, όπως της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, των νοσοκομείων και των συγγενών.