Συνεχίζονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, με το τελευταίο να καταγράφεται στο Ηράκλειο το βράδυ της Παρασκευής (19/9). Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένας 56χρονος επιτέθηκε με βία στην 27χρονη κόρη του, εντός της επιχείρησής του.

Η νεαρή γυναίκα ανέφερε στις αρχές ότι ο πατέρας της αρχικά την εξύβρισε και στη συνέχεια της επιτέθηκε, προκαλώντας της σωματικές βλάβες με μπουνιές και κλωτσιές. Αυτόπτες μάρτυρες, εργαζόμενοι στην επιχείρηση, προσπάθησαν να παρέμβουν ώστε να αποτρέψουν τη βίαιη συμπεριφορά και να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Όπως μεταδίδει το neakriti, μετά την καταγγελία, ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.