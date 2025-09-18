Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 45χρονος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης σε βάρος του οποίου υπήρξαν βαρύτατες καταγγελίες από 24χρονη για βιασμό κατ΄ εξακολούθηση, για παρακίνηση και πρόκληση σε παράνομη χρήση ναρκωτικών και για ενδοοικογενειακή απειλή.

Στον 45χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα κάθε μήνα και της μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 24χρονη φέρεται να κατήγγειλε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, ότι κατά διαστήματα ο 45χρονος επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παρά την θέληση της και ότι την έβαζε να κάνει χρήση κοκαΐνης, για να μπορεί να την έχει υπό τον έλεγχο του.

Ο 45χρονος αρνήθηκε πλήρως όσα κατήγγειλε η κοπέλα, δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις. Όπως ισχυρίστηκε, ουδέποτε έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών και μάλιστα δια του συνηγόρου του, Γιώργου Μερκουλίδη, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών για τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης. «Ο εντολέας μου ούτε τσιγάρο, όχι ναρκωτικά», υποστήριξε. Επιπρόσθετα, προσκόμισαν κάποια μηνύματα στα οποία φέρεται η 24χρονη να ζητά επί της ουσίας οικονομική βοήθεια από τον 45χρονο, ενώ υπέβαλαν και αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Ο 45χρονος αρνήθηκε όσα του προσάπτει η 24χρονη, παρουσιάζοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. «Ο εντολέας μου είναι αθώος και είναι πραγματικά ατιμωτικό στα 45 του, και ενώ δεν έχει απασχολήσει για το παραμικρό, να κατηγορείται για μια τέτοια πράξη» δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης, σύμφωνα με το cretalive.gr.