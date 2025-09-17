Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για βιασμό μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορά καταγγελία από 20χρονη γυναίκα, σύμφωνα με την οποία μεταξύ τους υπήρχε περιστασιακή σχέση.

Η δίωξη στηρίχθηκε στη μαρτυρία της 20χρονης, η οποία κατάθεσε στην αστυνομία ότι ο 26χρονος, κατά τη διάρκεια σεξουαλικής συνεύρεσης σε ξενοδοχείο, φέρεται να έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Επιπλέον, η ίδια υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε προηγουμένως κάνει χρήση κοκαΐνης.

Οι θέσεις του κατηγορουμένου και η απόφαση της Δικαιοσύνης

Στην απολογία του, ο 26χρονος αλβανικής καταγωγής αρνήθηκε κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι η καταγγελία της 20χρονης ήταν ψευδής και υπαγορευόταν από εκδικητικά κίνητρα και προσωπικά συμφέροντα.

Μετά την απολογία, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι ο 26χρονος μπορεί να αφεθεί ελεύθερος, με τον σοβαρό περιοριστικό όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την 20χρονη καταγγέλλουσα, έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.