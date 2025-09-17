Ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 11χρονης, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από σχετική καταγγελία της ανήλικης, η οποία τόνισε ότι ο άνδρας τη θώπευε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα καταγγελλόμενα περιστατικά σημειώθηκαν σε εξωτερικό χώρο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Παρέμβαση των Αρχών

Μετά τη σύλληψή του, ο 55χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για να απολογηθεί σχετικά με τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει.