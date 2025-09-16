Συνελήφθη στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Όπως κατήγγειλε η 20χρονη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Τον κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, τον εντόπισαν στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπου τον συνέλαβαν.

Ο 26χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία να αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.