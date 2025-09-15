Σορός άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού ανέσυρε τον άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, πρόκειται για άνδρα περίπου 25 έως 30 ετών, ύψους 1,80 μ., που έφερε ρουχισμό.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται να διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.